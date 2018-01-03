За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Мнения

За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Об этом сообщил Крис Ленхардт.

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

От Редактора

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

Вода также является панацеей.

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | Психологи рассказали, что именно разрушает любовь и брак

Психологи рассказали, что именно разрушает любовь и брак

Сегодня, 12:28
Психологи рассказали, что частые свидания и интимная близость не так полезны для любви и брака, как считалось ранее. Специалисты в области семейных отношений Скотт Кэрол и Сет Мейерс выяснили, что едва зародившиеся отношения могут свести на нет встречи с периодичностью чаще двух раз в неделю и занятия любовью с промежутком менее семи дней.

Психологи рассказали, что именно разрушает любовь и брак

 

Эксперты проанализировали эмоциональную составляющую таких отношений и пришли к выводу, что они подобны фейерверку – быстро вспыхивают, ярко горят, но быстро затухают. Чтобы сохранить эмоциональный запал как можно дольше, психологи рекомендуют подольше продолжать цветочно-конфетный период, не выводить отношения за рамки флирта и раздувать в себе жажду близости с партнером.

По мнению специалистов, ощущение духовного родства, которое дарит секс, является иллюзией. По-настоящему узнать человека можно только спустя месяцы, а то и годы отношений. К сожалению, влюбленные редко выдерживают такой срок – чувство страсти заставляет их слишком рано сближаться с объектом привязанности.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Ученые: Частые встречи и избыток секса способны разрушить вечную любовь
Ученые: Частые встречи и избыток секса способны разрушить вечную любовь

Психологи отмечают, что те пары, которые в начале отношений слишком много времени проводят вместе и часто занимаются сексом, скорее всего, быстро расстанутся.

Психологи: Секс избавит отношения от ссор
Психологи: Секс избавит отношения от ссор

Психологи нашли способ избежать частых ссор в отношениях. По мнению специалистов, лучшим спасением от конфликтов является секс.

Психологи: 9 способов сохранить романтику в браке
Психологи: 9 способов сохранить романтику в браке

Зачастую, когда влюбленные вступают в брак, они теряют ту романтическую волну, на которой находились в начале отношений. Психологи решили рассказать о 9

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости