Психологи рассказали, что именно разрушает любовь и брак

Психологи рассказали, что частые свидания и интимная близость не так полезны для любви и брака, как считалось ранее. Специалисты в области семейных отношений Скотт Кэрол и Сет Мейерс выяснили, что едва зародившиеся отношения могут свести на нет встречи с периодичностью чаще двух раз в неделю и занятия любовью с промежутком менее семи дней.

Дарья Светозарова

Эксперты проанализировали эмоциональную составляющую таких отношений и пришли к выводу, что они подобны фейерверку – быстро вспыхивают, ярко горят, но быстро затухают. Чтобы сохранить эмоциональный запал как можно дольше, психологи рекомендуют подольше продолжать цветочно-конфетный период, не выводить отношения за рамки флирта и раздувать в себе жажду близости с партнером.По мнению специалистов, ощущение духовного родства, которое дарит секс, является иллюзией. По-настоящему узнать человека можно только спустя месяцы, а то и годы отношений. К сожалению, влюбленные редко выдерживают такой срок – чувство страсти заставляет их слишком рано сближаться с объектом привязанности.