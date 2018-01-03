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| | Ученые научились лечить метастазы в мозгу

Ученые научились лечить метастазы в мозгу

Сегодня, 12:20
Американские ученые из Колорадского университета изучали различные способы противостояния онкологическим заболеваниям. В результате специалисты разработали стратегию борьбы с метастазами головного мозга.

Ученые научились лечить метастазы в мозгу

 

По словам ученых, можно выделить три различных методики. Одна предполагает использование препаратов, эффективность которых вызывает сомнения, для лечения недугов в неострой форме. Для борьбы с онкологическими заболеваниями, достигшими критического уровня, нужно применять лишь проверенные и хорошо зарекомендовавшие себя на практике лекарства. Если информации о воздействии препарата на организм человека недостаточно, то необходимо провести дополнительные лабораторные исследования и только после этого назначать их пациентам клиник. Таким образом исключается возможность нанесения еще большего вреда здоровью человека с метастазами в головном мозге.

По словам американских экспертов, такая методика подойдет и для лечения болезней центральной нервной системы. Сейчас от онкологических недугов ежегодно умирают миллионы людей во всех странах мира, поэтому решение данной проблемы является особенно актуальным.
Домбровский Сергей
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