За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Мнения

За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Об этом сообщил Крис Ленхардт.

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

От Редактора

Соль и антидот: Малышева рассказала, как справиться с похмельем

Вода также является панацеей.

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | Уникальный случай: Пациента с раком крови вылечила куркума

Уникальный случай: Пациента с раком крови вылечила куркума

Сегодня, 11:55
В столице Великобритании 67-летняя пенсионерка в течение пяти лет боролась с раком крови. Однако окончательно остановить смертельную болезнь помогла обычная куркума.

Уникальный случай: Пациента с раком крови вылечила куркума

 

В Лондоне 67-летняя пенсионерка Диенке Фергюсон отказалась от изнурительных процедур и химиотерапии, которые медики прописали при диагнозе рак крови. Сообщается, что женщина болела пять лет и больше не верила в современную медицину. Тогда пенсионерка стала принимать по 8 граммов куркумы в день, чем и остановила рак. Доктора говорят, что это первый зарегистрированный случай, когда пациент выздоровел, используя специю после прекращения обычных медицинских процедур.

Эксперты во главе с доктором Аббасом Заиди сказали, что некоторые пациенты с раком крови принимали диетические добавки вместе с традиционным лечением, но мало кто использует диетические добавки в качестве альтернативы стандартной терапии от меланомы.
Светлана Славянская
Новости по теме
Ученые: Куркума поможет в борьбе с раком
Ученые: Куркума поможет в борьбе с раком

Ученые из Орландо заявили, что некоторые формы рака поможет побороть обычная специя куркума. Для этого необходимо изготовить из порошка куркумина наночастицы.

Ученые установили связь между глюкозой в крови и раком мозга
Ученые установили связь между глюкозой в крови и раком мозга

Американские исследователи медицины установили связь между Глиомой и уровнем глюкозы в крови человека. Сегодня ученые опубликовали статью в интернет-издании

Жительница Британии выносила ребенка больной раком дочери
Жительница Британии выносила ребенка больной раком дочери

Местная жительница Великобритании выносила ребенка своей 21-летней больной раком дочери. Об этом говорят многочисленные СМИ.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости