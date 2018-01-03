Уникальный случай: Пациента с раком крови вылечила куркума

В столице Великобритании 67-летняя пенсионерка в течение пяти лет боролась с раком крови. Однако окончательно остановить смертельную болезнь помогла обычная куркума.

Светлана Славянская

В Лондоне 67-летняя пенсионерка Диенке Фергюсон отказалась от изнурительных процедур и химиотерапии, которые медики прописали при диагнозе рак крови. Сообщается, что женщина болела пять лет и больше не верила в современную медицину. Тогда пенсионерка стала принимать по 8 граммов куркумы в день, чем и остановила рак. Доктора говорят, что это первый зарегистрированный случай, когда пациент выздоровел, используя специю после прекращения обычных медицинских процедур.Эксперты во главе с доктором Аббасом Заиди сказали, что некоторые пациенты с раком крови принимали диетические добавки вместе с традиционным лечением, но мало кто использует диетические добавки в качестве альтернативы стандартной терапии от меланомы.