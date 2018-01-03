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| | Бедные или богатые: Учёные выяснили, кому больше вредит алкоголь

Бедные или богатые: Учёные выяснили, кому больше вредит алкоголь

Сегодня, 10:32
Группа исследователей из Норвегии задалась вопросом, кому больше вредит употребление алкоголя, богатым, или же бедным людям. Как оказалось, частое употребление алкоголя не приводит в большинстве случаев к ухудшению состояния здоровья богачей.

Бедные или богатые: Учёные выяснили, кому больше вредит алкоголь

 

Норвежские учёные провели ряд статистических исследований, в которых приняли участие более 200 тысяч норвежцев. Они предоставляли данные о своём состоянии здоровья, вредных привычках, а также их социальном статусе. Отметим, что данная информация фиксировалась в течение полувека, а по прошествии 50 лет специалисты сделали выводы, которые показали, что употребление алкогольных напитков имеет абсолютно разный эффект на организмы богатых и бедных людей.

Специалисты заявили, что в большинстве своём бедные люди более подвержены риску развития инфарктов и атеросклероза, однако, в то же время данная социальная группа употребляла меньшее количество алкоголя, нежели более богатые люди.
Александр Вест
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