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| | Ученые назвали ТОП-3 масштабных космических взрывов, способных потрясти пространство

Ученые назвали ТОП-3 масштабных космических взрывов, способных потрясти пространство

Сегодня, 10:18
Учёные рассчитали, когда и где произойдут масштабные взрывы в космическом пространстве, которые в значительной отразятся на других звёздных системах. По расчётам экспертов, ближайший взрыв отразится даже на Млечном пути.

Ученые назвали ТОП-3 масштабных космических взрывов, способных потрясти пространство

 

По данным экспертов, наибольшие сотрясения от космических взрывов в космосе происходят при слиянии двух и более чёрных дыр. Учёные полагают, что как минимум одна массивная чёрная дыра располагается в центре каждой из галактик. Проведя определённые исследования, специалисты поместили на третье место взрыв, ожидающийся в галактике Око Саурона, где учёные обнаружили сразу две черные дыры. Взрыв от слияния данных чёрных дыр, который произойдёт приблизительно через миллион лет, скорее всего, отразится и на Млечном пути.

На втором месте, по мнению экспертов, оказался ожидаемый взрыв в созвездии Девы, однако, учёные лишь уверены в его мощности, но не знают, когда он произойдёт. А первенство в данном списке отдали квазару J0045+41, который находится за галактикой Андромеды, где две массивные чёрные дыры расположены в непосредственной близости друг с другом, отчего взрыв должен произойти уже в ближайшем будущем.
Александр Вест
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