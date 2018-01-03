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| | Учёные назвали самый сексуальный тип женщин

Учёные назвали самый сексуальный тип женщин

Сегодня, 09:45
Группа исследователей задалась вопросом, какой тип женщин предпочитает большинство мужчин. Как оказалось, светлые волосы привлекают мужчин гораздо чаще, нежели тёмные, или рыжие.

Учёные назвали самый сексуальный тип женщин

 

В своём исследовании учёные, представляющие Аугсбургский университет, расположенный в США в штате Миннесота, задействовали более сотни мужчин, которым предлагалось оценить красоту и привлекательность девушек, взглянув на их снимки. Основной особенностью эксперимента являлось то, что мужчины видели красавиц лишь сзади, так как на снимках, представленных испытуемым, женщины стояли к объективу фотокамеры спиной.

Как выяснилось, большинство мужчин отдавали предпочтение девушкам со светлыми волосами, а брюнеткам и шатенкам доставалось гораздо меньше внимания со стороны сильного пола. Однако, в своём эксперименте учёные также опросили мужчин, которые в большинстве своём заявили о том, что не хотели бы заводить семью со светловолосыми женщинами, так как они, по их мнению, более легкомысленные.
Александр Вест
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