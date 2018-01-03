Уфологи нашли собаку в одном из лунных кратеров

Группа исследователей явлений внеземной природы установила, что на поверхности Луны в одном из кратеров находится что-то, похожее на собаку. Уфологи обнародовали снимок таинственной фигуры во всемирной Сети.

В данный момент широкому обсуждению подверглось фото, на котором запечатлена лунная поверхность с фигурой, напоминающей по своим очертаниям чихуахуа. Множество пользователей заметили, что сходство действительно имеет место быть, однако, уфологи задаются вопросом, как на спутнике Земли могла появиться подобная фигура, напоминающая рукотворный образ. По предварительным данным, полученным со снимков спутника, уфологи предполагают, что диаметр найденной фигуры может достигать до нескольких десятков метров.

Александр Вест

Находка была обнаружена на поверхности Луны в западной её части. На снимке отчётливо видно, что в правой стороне от таинственной фигуры собаки располагается застывший поток лавы, вызванный ударом кометы, или астероида, врезавшегося в спутник.