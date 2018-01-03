Ученые рассказали, чем опасен вышедший из строя китайский спутник

Вышедший из строя в марте 2016 года спутник из Китая может упасть на Землю в марте этого года. При этом он несет опасность для жизни людей.

В марте 2016 года представители космической программы КНР сообщили о том, что они потеряли контроль и связь с одним из спутников. Начиная с того времени, объект находится космосе и постепенно сближается с атмосферой Земли.Недавно ученые провели исследование и узнали, что неуправляемый объект должен упасть на планету в марте 2018 года. Ожидается, что часть обломков сгорит, проходя сквозь толстые слои атмосферы. А большинство уцелевших обломков должны упасть в океан.Вопреки всем ожиданиям, существует вероятность падения некоторых обломков и на населенные пункты. Сами по себе разрушенные части космического корабля не несут в себе огромной опасности. Больше всего человеку может навредить токсичное топливо этого спутника – гидразин.Гидразин - опасное токсичное топливо, которое часто используют для ракетных двигателей. Если человек попадет под воздействие этого вещества, у него могут появиться судороги, тошнота, онемение конечностей, головные боли. Худшим вариантом может стать потеря зрения или кома, которая может завершиться смертью.