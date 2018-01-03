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| | В Китае обнаружили доисторическую кладку яиц динозавра

В Китае обнаружили доисторическую кладку яиц динозавра

Сегодня, 08:28
Доисторическую кладку яиц динозавра возрастом более 130 миллионов лет смогли обнаружить китайские ученые во время строительства школы в Китае. Информацию подтвердили в местном отделении СМИ.
 

 

В юго-западном районе страны, провинция Цзянси, во время строительных работ была найдена кладка яиц динозавра. Строители посчитали, что данные яйца являются обычными камнями, но позже смогли установить, что одно из них лопнуло, потому о необычной находке сразу же сообщили властям. В результате исследования места кладки, специалистам удалось насчитать свыше 20 яиц. На данный момент строительство школы было приостановлено.
 
На месте готовится детальная операция с раскопками. Во время тщательного анализа находки ученые пришли к выводу, что возраст кладки достигает 130 миллионов лет. Яйца динозавра находятся в удовлетворительном состоянии, у них нет явных повреждений. Принадлежат они, предположительно, одной особи.
 
Более точный возраст окаменевшей находки ученые обещают назвать несколько позднее, однако на данный момент с полной уверенностью можно говорить о том, что она принадлежит меловому периоду и отложил яйца динозавр сравнительно небольшого размера.

Николай Офицеров
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