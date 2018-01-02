Нейрологи нашли связь между областями мозга и интеллектом

Нейрологи под руководством учёных из США нашли связь между областями человеческого мозга и интеллектом. Данные исследования опубликовал журнал Neuron.

Яна Татьянина

Исследователи из Кембриджа и Национального института здоровья, вместе с иностранными коллегами, изучили мозг 296 добровольцев подросткового возраста. Для этого использовали магнитно-резонансную томографию, МРТ. Учёные сравнили изображения, выведенные сканером, и описали каждую область мозга по 10 характеристикам. Выяснилось, что участки мозга со схожими характеристиками, то есть обладающие морфометрическим сходством, связаны и влияют на интеллект.По словам кембриджского психиатра Эда Буллмора, сканирование мозга может стать альтернативой IQ-тестам. Картирование мозга - новый метод, разработанный в ходе опытов - поможет изучить механизмы тревоги, депрессии и шизофрении и узнать, от каких мозговых взаимосвязей они зависят.