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| | Ученые обнаружили то, с чего появилось всё живое

Ученые обнаружили то, с чего появилось всё живое

Вчера, 21:56
Ученые Канады и США исследовали найденный на территории Канады экземпляр окаменевших останков водоросли Bangiomorpha pubescens и определили его возраст. По мнению палеонтологов, он может составлять 1,2 млрд лет.

Ученые обнаружили то, с чего появилось всё живое

 

Исследователями из Канады и США был изучен экземпляр окаменевшей водоросли Bangiomorpha pubescens, в ходе чего было определено, что древний организм при способности к фотосинтезу обладал эукариотическим строением клеток. Учитывая возраст находки, который может составлять приблизительно 1,2 млрд лет, этот вид водоросли может быть предком всех микроорганизмов на Земле.

Как известно, появление эукариот в ходе эволюции стало тем поворотным событием, которое изменило судьбу биосферы. Именно благодаря эукариотам появилась возможность появления более сложных многоклеточных организмов, из которых впоследствии эволюционировал и сам человек. До сих пор общим и самым древним предком как эукариот, так и прокариот считались микроорганизмы локиархей, найденные в Северном Ледовитом океане на глубине более 3 тыс метров.
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