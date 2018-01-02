NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января

На сайте Космического центра имени Джона Кеннеди было опубликовано заявление с указанным временем запуска ракеты, которую NASA не удалось запустить в ноябре 2017-го.

Речь идёт о ракете Falcon 9 для секретной миссии "Zuma”. Инженеры сообщают, что ракета несёт полезный груз и будет работать на низкой околоземной орбите. Хотя большинство специалистов считает, что Zuma – спутник, который нужен руководству Соединённых Штатов Америки для реализации неких секретных планов, о которых не любит распространяться президент Дональд Трамп.Как стало известно журналистам издания «ВладТайм», запуск произойдёт с космодрома указанного выше Космического центра в 8 часов вечера по местному времени в четверг, 4 января. Синоптики обещают 90% успеха запуска относительно погоды. Также во время запуска – с 8 до 10 вечера – вход на территорию Центра будет строго воспрещён.