За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Мнения

За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Об этом сообщил Крис Ленхардт.

Суточные ритмы организма провоцируют рак: В 40% случаев заболевания можно избежать

От Редактора

Суточные ритмы организма провоцируют рак: В 40% случаев заболевания можно избежать

Как обезопасить себя от рака?

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января

NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января

Вчера, 21:03
На сайте Космического центра имени Джона Кеннеди было опубликовано заявление с указанным временем запуска ракеты, которую NASA не удалось запустить в ноябре 2017-го.

NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января

 

Речь идёт о ракете Falcon 9 для секретной миссии "Zuma”. Инженеры сообщают, что ракета несёт полезный груз и будет работать на низкой околоземной орбите. Хотя большинство специалистов считает, что Zuma – спутник, который нужен руководству Соединённых Штатов Америки для реализации неких секретных планов, о которых не любит распространяться президент Дональд Трамп.

Как стало известно журналистам издания «ВладТайм», запуск произойдёт с космодрома указанного выше Космического центра в 8 часов вечера по местному времени в четверг, 4 января. Синоптики обещают 90% успеха запуска относительно погоды. Также во время запуска – с 8 до 10 вечера – вход на территорию Центра будет строго воспрещён.
Новости по теме
SpaceX 2 июля запустит ракету Falcon 9 со спутником связи
SpaceX 2 июля запустит ракету Falcon 9 со спутником связи

Сегодня организация SpaceX запустит в космос ракету Falcon 9 со спутником связи. Процедура запуска произойдет с космодрома Канаверал во Флориде.

NASA и «Иридиум» позаимствуют ракету SpaceX для запуска спутников на орбиту
NASA и «Иридиум» позаимствуют ракету SpaceX для запуска спутников на орбиту

Спутниковый оператор «Иридиум» объявил сегодня, что пять его спутников в ближайшее время объединятся с двумя сателлитами NASA. Известно, что «Иридиум» заключил

NASA: Запуск грузового корабля Dragon на МКС перенесен на 6 января
NASA: Запуск грузового корабля Dragon на МКС перенесен на 6 января

Американское агентство космических исследований NASA подтвердило информацию о переносе запуска на МКС космического грузового корабля на 6 января.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости