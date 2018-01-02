За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Мнения

За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Об этом сообщил Крис Ленхардт.

Суточные ритмы организма провоцируют рак: В 40% случаев заболевания можно избежать

От Редактора

Суточные ритмы организма провоцируют рак: В 40% случаев заболевания можно избежать

Как обезопасить себя от рака?

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | Ученые займутся исследованием неизвестных гигантских воронок в ЯНАО

Ученые займутся исследованием неизвестных гигантских воронок в ЯНАО

Вчера, 21:08
Летом ученые изучат загадочные воронки в тундре ЯНАО. Об этом сообщают местные власти.

Ученые займутся исследованием неизвестных гигантских воронок в ЯНАО

 

Правительство ЯНАО совместно с экспертами собираются определить, как сократить риски от возникновения огромных природных воронок. В настоящее время по данному вопросу власти сотрудничают с Российским государственным университетом нефти и газа, Институтом криосферы Земли и летом специалисты начнут бурить пробные скважины.
 
Подобные мероприятия нужно организовать и провести, дабы исключить появление воронок ку районах, где сооружаются промышленные объекты, дома и здания для соцкультбыта.

Летом 2014 года возле Бованенковского месторождения нашли гигантскую воронку неизвестного происхождения диаметров около 40 метров по внутреннему краю, а по внешнему 60 метров, глубина явления остается неизведанной. По мнению ученых, на месте воронки имелся механический выброс: ямальский кратер, образовавшийся в итоге пневмохлопка, спровоцированного газогидратом.
Никита Готский
Новости по теме
Ученые научились предсказывать появление воронок в Тундре
Ученые научились предсказывать появление воронок в Тундре

Ученым удалось разработать методику, по которой можно будет прогнозировать появление гигантских воронок в Тундре. Большие образования нашли два года назад в

В июле учёные опять начнут исследовать ямальские воронки
В июле учёные опять начнут исследовать ямальские воронки

В середине лета учёные вновь приступят к изучению ямальских воронок. Экспедиции запланировали сразу несколько групп исследователей. Уже обработана большая

В Сибири ученые обнаружили огромные воронки неизвестного происхождения
В Сибири ученые обнаружили огромные воронки неизвестного происхождения

Российские ученые в Сибири на полуострове Ямал обнаружили воронки огромного размера, причем неизвестного происхождения. Эксперты уверены, что подобные процессы

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости