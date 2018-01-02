Ученые займутся исследованием неизвестных гигантских воронок в ЯНАО

Правительство ЯНАО совместно с экспертами собираются определить, как сократить риски от возникновения огромных природных воронок. В настоящее время по данному вопросу власти сотрудничают с Российским государственным университетом нефти и газа, Институтом криосферы Земли и летом специалисты начнут бурить пробные скважины.

Правительство ЯНАО совместно с экспертами собираются определить, как сократить риски от возникновения огромных природных воронок. В настоящее время по данному вопросу власти сотрудничают с Российским государственным университетом нефти и газа, Институтом криосферы Земли и летом специалисты начнут бурить пробные скважины.

П одобные мероприятия нужно организовать и провести, дабы исключить появление воронок ку районах, где сооружаются промышленные объекты, дома и здания для соцкультбыта.

Никита Готский

Летом ученые изучат загадочные воронки в тундре ЯНАО. Об этом сообщают местные власти.Летом 2014 года возле Бованенковского месторождения нашли гигантскую воронку неизвестного происхождения диаметров около 40 метров по внутреннему краю, а по внешнему 60 метров, глубина явления остается неизведанной. По мнению ученых, на месте воронки имелся механический выброс: ямальский кратер, образовавшийся в итоге пневмохлопка, спровоцированного газогидратом.