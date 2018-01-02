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| | Ученые рассказали об эффектах алкогольного опьянения

Ученые рассказали об эффектах алкогольного опьянения

Вчера, 20:16
Стали известные опасные эффекты алкогольного опьянения. Данным исследованием занимались научные сотрудники Кардиффского университета.

Ученые рассказали об эффектах алкогольного опьянения

 

По мнению ученых, алкогольные напитки приводят к появлению скрытых предрассудков, из-за чего пьяные люди становятся злыми в отношении других людей. Чтобы понять это, они провели эксперимент.

Для исследования научные сотрудники ВУЗа пригласили 124 добровольцев, 18% из которых проверили на себе нападения пьяных лиц по причине предрассудков. В 90% случаев атакующие в самом деле находились в состоянии алкогольного опьянения. Чуть более 20 лиц отметили, что агрессия в их сторону провоцировалась предрассудками человека, пятеро заявили, что спор разгорелся из-за расовой дискриминации, семеро отметили, что главным мотивом стало их появление в определенной местности, восемь человек сообщили, что причиной атаки являлись религиозные или сексуальные причины, еще трое связали нападения с местом их жизни.

Никита Готский
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