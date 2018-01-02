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| | Впервые ученые Нью-Мексико подробно исследовали аспекты проблемных азартных игр

Впервые ученые Нью-Мексико подробно исследовали аспекты проблемных азартных игр

Вчера, 20:07
Ассоциация ответственных игр штата Нью-Мексико впервые занялась исследованием проблемной азартной игры. Данные меры предприняты с целью глубокого изучения проблемы и борьбы с ней.

Впервые ученые Нью-Мексико подробно исследовали аспекты проблемных азартных игр

 

Ассоциацией ответственных игр в Нью-Мексико впервые инициировано изучение аспектов проблемной азартной игры на территории штата. Результаты исследования помогут лучше понять проблему, требующую решения.

Для изучения поведения в азартных играх исследователями была взята возрастная группа от подростков до взрослых людей, проживающих в Нью-Мексико. Участниками исследования в 2006 году стали 15 тысяч женщин и 24 тысячи мужчин, среди которых в ходе наблюдения было отмечено патологическое и конвульсивное поведение.

Зависимость от азартных игр, или лудомания, давно внесена ВОЗ в международную классификацию болезней в разделе «Отклонения в привычках и нарушения контроля импульсов» в качестве патологического состояния. Согласно данным статистики, около 5% населения находятся в группе риска воздействия данной патологии.
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