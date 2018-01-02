Конец света перенесен на 2018 год: Нибиру уже вошла в Солнечную систему

Стало известно, почему апокалипсис снова переносится.

Известный приверженец теории заговора Дэвид Мид сообщил, что наступивший 2018 год станет самым значимым для человечества. По его мнению, в этом году наступит апокалипсис, и тому имеются подтверждения в Книге Откровения.Ранее Дэвид Мид выступал с заявлением, что конец света наступит 23 ноября 2017 года, произойдет это по вине таинственной планеты Нибиру. Прошло полтора месяца, теория Мида не подтвердилась, и он сделал новое заявление, аргументируя тем, что ошибся в расшифровке данных. Изданию Daily Star ученый сообщил, что Нибиру уже прибыла в нашу Солнечную систему и расстояние до Земли значительно уменьшилось. Так как габариты Нибиру слишком велики, ее гравитационное поле влияет практически на все тела, расположенные в Солнечной системе. Последствия от гравитации человечество ощутит на себе в ближайшие несколько месяцев. По словам Мида, на Земле произойдут глобальные катастрофические события, спровоцированные не политикой, либо непосредственно людьми.

Поддерживающий теорию апокалипсиса ученый Пол Бегли сообщил, что в околоземном космическом пространстве уже происходят изменения. К тому же, в Сети есть доказательства того, что на разных континентах люди замечают в небе таинственную планету. В этом году нашу планету ожидают землетрясения, цунами, извержения вулканов и другие катастрофы.Астрофизики из Калифорнии заявляют, что Нибиру способна раскачать ближайшие планеты и небесные тела, что может привести даже к смене полюсов на Земле, а также вызвать кометный дождь. По мнению ученых, Нибиру является не одной планетой, а целой системой из звезд и различных тел, чем и вызвано ее мощное гравитационное воздействие. По другой версии, Нибиру имеет вытянутую орбиту. Из-за этого она максимально сближается с Землей раз в 3600 лет. Из-за габаритов планеты Х, приближение к Земле не может пройти бесследно, поэтому для человечества это может закончиться плачевно. Под влиянием Нибиру наша планета может сменить траекторию или наклон оси, что вызовет масштабные катаклизмы.

Ольга Майская

NASA подтверждает существование таинственной девятой планеты в Солнечной системе, но не считает ее опасной для Земли. По мнению сотрудников космического агентства, расстояние до Нибиру все равно остается слишком большим, поэтому она не окажет никакого влияния на нашу планету.