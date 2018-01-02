Ученые нашли в Антарктиде останки древней морской рептилии

Аргентинские ученые проводили исследования на Антарктическом полуострове. В отдаленной его части они нашли останки древней морской рептилии. По словам специалистов, животное обитало на Земле в Юрском периоде 150 млн лет назад.

Домбровский Сергей

Эксперта обнаружили останки плезиозавра – пресмыкающегося, достигающего 20 метров в длину. Ученым удалось найти останки особи размером всего семь метров. Специалисты испытали положительные эмоции, когда заметили доказательства обитания плезиозавров на этой территории. По словам ученых, ранее они не предполагали, что в указанной местности данная рептилия существовала настолько рано.Обнаруженные останки позволяют говорить об обитании плезиозавров в Антарктиде на 80 млн лет ранее, чем предполагали ранее. По мнению экспертов, этот континент является практически не изученной зоной. Ученым есть над чем работать на данном материке, центр которого практически совпадает с Южным полюсом Земли.