В Израиле нашли печать правителя возрастом 2700 лет

На территории Израиля найдена печать местных монархов возрастом 2700 лет. Об этом сообщает Reuters.

Никита Готский

Ученые-археологи порадовали научный мир сенсационным открытием. Возле Стены Плача они нашли эксклюзивную реликвию - древнюю 2700-летнюю печать. Она создана из глины, толщиной в 2-3 миллиметров. Форма находки овальная, на ней изображены двое мужчин, приветствующие друг друга поднятыми руками.На печати имеется надпись, которую удалось расшифровать "Принадлежит правителю Иерусалима". Согласно данным археологов, овал создали в период между VII и VI столетиями до Рождества Христова.Печать обнаружили на расстоянии в сотне метров к западу от Стены. Ученые считают, что она принадлежала высокопоставленному жителю Иерусалима, или же археологи нашли булле: печать для запечатывания посланий.До этого эксперты нашли на севере Израиля рукотворную пещеру, где имелся кухонный горшок с человеческими костями. Вероятно, это останки легионера из Древнего Рима.