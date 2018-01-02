За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Мнения

За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Об этом сообщил Крис Ленхардт.

Суточные ритмы организма провоцируют рак: В 40% случаев заболевания можно избежать

От Редактора

Суточные ритмы организма провоцируют рак: В 40% случаев заболевания можно избежать

Как обезопасить себя от рака?

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | В Израиле нашли печать правителя возрастом 2700 лет

В Израиле нашли печать правителя возрастом 2700 лет

Вчера, 16:58
На территории Израиля найдена печать местных монархов возрастом 2700 лет. Об этом сообщает Reuters. 

В Израиле нашли печать правителя возрастом 2700 лет

 

Ученые-археологи порадовали научный мир сенсационным открытием. Возле Стены Плача они нашли эксклюзивную реликвию - древнюю 2700-летнюю печать. Она создана из глины, толщиной в 2-3 миллиметров. Форма находки овальная, на ней изображены двое мужчин, приветствующие друг друга поднятыми руками.

На печати имеется надпись, которую удалось расшифровать "Принадлежит правителю Иерусалима". Согласно данным археологов, овал создали в период между VII и VI столетиями до Рождества Христова.

Печать обнаружили на расстоянии в сотне метров к западу от Стены. Ученые считают, что она принадлежала высокопоставленному жителю Иерусалима, или же археологи нашли булле: печать для запечатывания посланий.

До этого эксперты нашли на севере Израиля рукотворную пещеру, где имелся кухонный горшок с человеческими костями. Вероятно, это останки легионера из Древнего Рима.
Никита Готский
Новости по теме
Археологи нашли печать князя Святослава под Костромой
Археологи нашли печать князя Святослава под Костромой

Под Костромой археологам удалось обнаружить печать князя Святослава. Раскопки проходили в окрестностях Унжи Макарьевского района.

В Израиле нашли древний камень для разведения огня возрастом 9000 лет
В Израиле нашли древний камень для разведения огня возрастом 9000 лет

На территории Израиля археологи нашли древнюю окаменелость, которую могли применять для разведения огня. Открытие произошло рядом с населенным пунктом Рамат

В Иерусалиме нашли слепок печати библейского царя Езекии
В Иерусалиме нашли слепок печати библейского царя Езекии

В Иерусалиме обнаружили слепок печати библейского царя Езекии, который жил 2700 лет назад. Пломбу обнаружили случайно, в горе мусора, около древних стен возле

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости