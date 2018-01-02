Учёные рассказали всю правду о похмелье

Принято считать, что главной причиной похмелья является смешивание нескольких видов алкогольных напитков. Однако на деле же все немного иначе.

Валерия Голицына

Учёными было доказано, что человеческая печень способна переработать без ощутимых последствий около 10 грамм чистого спирта. Все, что является превышением этой нормы – уже вызывает необратимые последствия и наверняка провоцирует похмелье. Помимо этого, учёные отметили, что крайне не рекомендовано выпивать алкоголь, смешивая его с энергетиками.Причиной тому является способность энергетических напитков снижать чувствительность к состоянию алкогольного опьянения, а значит повышать вероятность того, что человек может перебрать со спиртными напитками.