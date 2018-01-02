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| | Учёные рассказали всю правду о похмелье

Учёные рассказали всю правду о похмелье

Вчера, 18:00
Принято считать, что главной причиной похмелья является смешивание нескольких видов алкогольных напитков. Однако на деле же все немного иначе.

Учёные рассказали всю правду о похмелье

 

Учёными было доказано, что человеческая печень способна переработать без ощутимых последствий около 10 грамм чистого спирта. Все, что является превышением этой нормы – уже вызывает необратимые последствия и наверняка провоцирует похмелье. Помимо этого, учёные отметили, что крайне не рекомендовано выпивать алкоголь, смешивая его с энергетиками.

Причиной тому является способность энергетических напитков снижать чувствительность к состоянию алкогольного опьянения, а значит повышать вероятность того, что человек может перебрать со спиртными напитками.
Валерия Голицына
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