Учёные рассказали всю правду о похмелье

Учёными было доказано, что человеческая печень способна переработать без ощутимых последствий около 10 грамм чистого спирта. Все, что является превышением этой нормы – уже вызывает необратимые последствия и наверняка провоцирует похмелье. Помимо этого, учёные отметили, что крайне не рекомендовано выпивать алкоголь, смешивая его с энергетиками.
Причиной тому является способность энергетических напитков снижать чувствительность к состоянию алкогольного опьянения, а значит повышать вероятность того, что человек может перебрать со спиртными напитками.