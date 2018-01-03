Ученые: Жировая ткань способна усиливать иммунитет

Содержание Т-лимфоцитов в жировой ткани куда выше, чем в остальных органах человека. В процессе наблюдения за мышами учёные выяснили, что именно благодаря жировой ткани организм способен «запоминать» инфекцию и впоследствии вырабатывать на неё защитную реакцию.

Валерия Голицына

В ходе опытов, проводимых над группой мышей, была проведена пересадка жировой ткани подвергшейся заражению в подопытных, которые ещё ни разу не инфицировались. Таким образом, учёные установили, что после инфицирования мышей, их родная жировая ткань подверглась заражению вирусом. Тем не менее, уже инфицированная ткань начала борьбу с вирусом и выработала на него защитную реакцию.Т-лимфоциты составляют 20% всей иммунной системы человека. И именно эти элементы помогают вырабатывать сопротивляемость вирусным заболеваниям.