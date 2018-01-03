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| | Ученые: Шоколад исчезнет с полок магазинов к 2050 году

Ученые: Шоколад исчезнет с полок магазинов к 2050 году

Сегодня, 07:20
Из-за глобального потепления многие учёные прогнозируют почти полное вымирание всех видов какао-бобов. Из-за этого уже к 2050 году может исчезнуть шоколад с полок магазинов.

Ученые: Шоколад исчезнет с полок магазинов к 2050 году

 

Рост температур, а также уменьшение влажности воздуха в африканских широтах, в которых растут какао-бобы, ведёт к постепенному сокращению популяции этих деревьев. Как известно, из какао-бобов делается весь шоколад в мире, в том числе и какао-порошок. Учёные прогнозируют полное вымирание какао-бобовых культур к 2050 году.

Тем не менее, такая проблема не осталась без внимания. Многие институты, занимающиеся восстановлением популяции растительных культур, уже взяли этот вопрос на рассмотрение. В скором времени планируется в лабораторных условиях вывести такой вид какао-бобов, который будет адаптирован под изменяющийся климат и сухой воздух, и сможет расти беспрепятственно.
Валерия Голицына
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