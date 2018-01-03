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| | Ученые: Недосып делает из людей алкоголиков

Ученые: Недосып делает из людей алкоголиков

Сегодня, 06:40
Американские ученые провели исследование. В нем приняли участие люди, злоупотребляющие спиртными напитками. В результате проверок выяснилось, что большинство страдающих алкоголизмом недостаточно спят ночью.

Ученые: Недосып делает из людей алкоголиков

 

По словам ученых, нехватка отдыха в темное время суток может спровоцировать пагубные привычки. Причиной этому выступает стресс, возникающий из-за отсутствия полного восстановления нервной системы. Одни люди предпочитают избавляться от нервного напряжения благодаря употреблению изрядных порций пищи. В итоге такие граждане накапливают избыточную массу тела. Другие предпочитают забыться, употребляя алкоголь.

Эксперты настоятельно рекомендуют спать ночью 7-8 часов. По словам специалистов, алкоголики чаще остальных групп населения ложатся отдыхать поздно, а затем рано встают. По мнению ученых, данная проблема требует более тщательного изучения. Пока удалось заметить лишь закономерность, а ее причины еще до конца не выяснены.
Домбровский Сергей
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