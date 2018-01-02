Ученые: Частые встречи и избыток секса способны разрушить вечную любовь

Психологи отмечают, что те пары, которые в начале отношений слишком много времени проводят вместе и часто занимаются сексом, скорее всего быстро расстанутся.

Валерия Голицына

Доктор психологии из нью-йоркского университета подтвердил такие утверждения научным фактом. Было доказано, что сексуальное влечение и частные занятия сексом на начальном этапе отношений создают лишь иллюзию любви, на самом деле привязывая партнёров лишь на химическом уровне друг к другу. По-настоящему узнать человека, к которому возникают чувства возможно лишь спустя несколько месяцев, а у некоторых людей на это уходит несколько лет.Психологи рекомендуют избегать слишком частных встреч на начальных этапах отношений и видеться со своей пассией не чаще двух раз в неделю. А что касается сексуальной связи, то учёные рекомендуют от неё воздерживаться вообще.