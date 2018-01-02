За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

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За секс на Марсе нужно бороться: Сперма в космосе остается качественной

Об этом сообщил Крис Ленхардт.

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Ученые: Частые встречи и избыток секса способны разрушить вечную любовь

Ученые: Частые встречи и избыток секса способны разрушить вечную любовь

Сегодня, 13:45
Психологи отмечают, что те пары, которые в начале отношений слишком много времени проводят вместе и часто занимаются сексом, скорее всего быстро расстанутся.

Ученые: Частые встречи и избыток секса способны разрушить вечную любовь

 

Доктор психологии из нью-йоркского университета подтвердил такие утверждения научным фактом. Было доказано, что сексуальное влечение и частные занятия сексом на начальном этапе отношений создают лишь иллюзию любви, на самом деле привязывая партнёров лишь на химическом уровне друг к другу. По-настоящему узнать человека, к которому возникают чувства возможно лишь спустя несколько месяцев, а у некоторых людей на это уходит несколько лет.

Психологи рекомендуют избегать слишком частных встреч на начальных этапах отношений и видеться со своей пассией не чаще двух раз в неделю. А что касается сексуальной связи, то учёные рекомендуют от неё воздерживаться вообще.
Валерия Голицына
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