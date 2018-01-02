Ученые рассказали о нюансах секса на Марсе

Ученые решили рассказать о том, с какими нюансами колонизации Марса землянам придется столкнуться, если они решат воплотить в жизнь столь масштабную инициативу. В частности, они затронули весьма интимную тему - секс на Красной планете.

Как известно, достаточно важным вопросом при колонизации является факт удовлетворения базовых физиологических потребностей. Одна из таковых это, конечно же, сексуальная близость, которую колонизаторам нужно будет как-то получать. Гравитация на Марсе находится на крайне низком уровне, потому колонистам для качественного полового акта придется бороться с законами физики, ведь партнеры будут постоянно отталкиваться друг от друга, а не притягиваться.

Тем не менее, сам процесс должен оказаться значительно комфортнее, чем, к примеру, секс на орбите, потому ученые уверены, что землянам хоть и придется «переучиваться», но конечной цели достигать они смогут.

Николай Офицеров