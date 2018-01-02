Под Мурманском построили стеклянные иглу для наблюдения за северным сиянием

Иглу с прозрачными стенами, через которые можно наблюдать за полярными огнями, оборудованы спальными местами, центральным отоплением, горячей и холодной водой. Домики диаметром в 6 метров построены из стекла и ПВХ-конструкций. Около 30% стен занимает панорамное окно.
Сейчас туристам предлагают воссоединение с волшебством природы. В 2018 на территории появится столовая с саамской кухней.
Кемпинг возвела туристическая компания "Визит Мурманск". Её гендиректор, Олег Теребенин, отмечает: лагерь особенно популярен у азиатских гостей. Все иглу уже забронировали, вплоть до 1 марта.