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| | Под Мурманском построили стеклянные иглу для наблюдения за северным сиянием

Под Мурманском построили стеклянные иглу для наблюдения за северным сиянием

Вчера, 23:30
Под Мурманском построили 6 стеклянных иглу со всеми удобствами - для комфортного наблюдения за северным сиянием. Кемпинг Aurora Village расположили в 50 км от города.

Под Мурманском построили стеклянные иглу для наблюдения за северным сиянием

 

Иглу с прозрачными стенами, через которые можно наблюдать за полярными огнями, оборудованы спальными местами, центральным отоплением, горячей и холодной водой. Домики диаметром в 6 метров построены из стекла и ПВХ-конструкций. Около 30% стен занимает панорамное окно.

Сейчас туристам предлагают воссоединение с волшебством природы. В 2018 на территории появится столовая с саамской кухней.

Кемпинг возвела туристическая компания "Визит Мурманск". Её гендиректор, Олег Теребенин, отмечает: лагерь особенно популярен у азиатских гостей. Все иглу уже забронировали, вплоть до 1 марта.
Яна Татьянина
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