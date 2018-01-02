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| | Эксперт назвал наиболее опасные для внешности привычки в питании

Эксперт назвал наиболее опасные для внешности привычки в питании

Сегодня, 13:30
Британский дерматолог поделился сведениями о том, что же необходимо употреблять человеку в пищу для того, чтобы предотвратить отрицательное воздействие на кожу. Эксперт добавил, что в начале нового года многие планируют начинать новую жизнь - худеют, пытаются правильно питаться и все в этом духе. Именно поэтому он озвучил наиболее опасные для внешности привычки.
 

 

Врач подчеркивает, что человек на пути к идеальной фигуре допускает немало серьезных ошибок. К примеру, если диета слишком жесткая и не подходит человеку, то у него могут начать выпадать волосы. Еще одной ошибкой он назвал полный отказ некоторых от красного мяса и углеводов.
 
Из-за этого, отмечает специалист, у человека могут начать проявляться серьезные проблемы с кожей. Помимо этого, стоит обратить свое внимание на губы. Если на них без причин появляются трещины, то это может значить то, что в организме имеется недостаток витамина A, В и К.
 
Врач отмечает, что для того, чтобы поддержание здорового внешнего вида не становилось настоящим испытанием, следует проконсультироваться с профессиональными врачами по этому поводу и ни в коем случае не назначать себе диету самостоятельно, ведь человеку всегда должно хватать белка, жиров и сложных углеводов.

Николай Офицеров
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