Эксперт назвал наиболее опасные для внешности привычки в питании

Британский дерматолог поделился сведениями о том, что же необходимо употреблять человеку в пищу для того, чтобы предотвратить отрицательное воздействие на кожу. Эксперт добавил, что в начале нового года многие планируют начинать новую жизнь - худеют, пытаются правильно питаться и все в этом духе. Именно поэтому он озвучил наиболее опасные для внешности привычки.

Врач подчеркивает, что человек на пути к идеальной фигуре допускает немало серьезных ошибок. К примеру, если диета слишком жесткая и не подходит человеку, то у него могут начать выпадать волосы. Еще одной ошибкой он назвал полный отказ некоторых от красного мяса и углеводов.

Из-за этого, отмечает специалист, у человека могут начать проявляться серьезные проблемы с кожей. Помимо этого, стоит обратить свое внимание на губы. Если на них без причин появляются трещины, то это может значить то, что в организме имеется недостаток витамина A, В и К.

Врач отмечает, что для того, чтобы поддержание здорового внешнего вида не становилось настоящим испытанием, следует проконсультироваться с профессиональными врачами по этому поводу и ни в коем случае не назначать себе диету самостоятельно, ведь человеку всегда должно хватать белка, жиров и сложных углеводов.

Николай Офицеров