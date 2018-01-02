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На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Ученые: Четверть Земли покроется пустыней из-за глобального потепления

Ученые: Четверть Земли покроется пустыней из-за глобального потепления

Сегодня, 13:10
Четверть поверхности Земли может высохнуть в случае прогревания Земли еще на один градус. Об этом ученые из Китая и Англии.

Ученые: Четверть Земли покроется пустыней из-за глобального потепления

 

Планета к настоящему времени уже прогрелась на градус по Цельсию. Последующее глобальное потепление может привести к опустыниванию суши, что приведет к огромному ущербу сельскому хозяйству и биоразнообразию. На Земле начнутся лесные пожары и засухи. Исчезнут деревья, производящие кислород и играющую немалую роль в ликвидации углекислого газа.

Исследование специалистов продемонстрировало, что почти 30% поверхности планеты превратиться в пустыню до того момента, когда масштабное изменение средней температуры достигнет двух градусов.

При этом, если получится недопустить глобального потепления, а повышение составит +1,5 градуса, то юг Европы и Африки, часть Центральной Америки, прибрежной Юго-Восточной Азии и Австралии, где проживает пятая часть Земли, сумеет избежать возникновения пустыни на своих территориях.
Никита Готский
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