Ученые: Четверть Земли покроется пустыней из-за глобального потепления

Четверть поверхности Земли может высохнуть в случае прогревания Земли еще на один градус. Об этом ученые из Китая и Англии.

Никита Готский

Планета к настоящему времени уже прогрелась на градус по Цельсию. Последующее глобальное потепление может привести к опустыниванию суши, что приведет к огромному ущербу сельскому хозяйству и биоразнообразию. На Земле начнутся лесные пожары и засухи. Исчезнут деревья, производящие кислород и играющую немалую роль в ликвидации углекислого газа.Исследование специалистов продемонстрировало, что почти 30% поверхности планеты превратиться в пустыню до того момента, когда масштабное изменение средней температуры достигнет двух градусов.При этом, если получится недопустить глобального потепления, а повышение составит +1,5 градуса, то юг Европы и Африки, часть Центральной Америки, прибрежной Юго-Восточной Азии и Австралии, где проживает пятая часть Земли, сумеет избежать возникновения пустыни на своих территориях.