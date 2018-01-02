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| | Уфологи предсказали нашествие инопланетян на Землю в 2018 году

Уфологи предсказали нашествие инопланетян на Землю в 2018 году

Сегодня, 13:04
Уфологи выступили с заявлением о том, что землян в 2018 году ожидают не только различные природные катаклизмы, но и непрекращающиеся контакты с внеземными цивилизациями. НЛО, уверены специалисты, больше всего намерены посещать Европу и Индию.
 

Уфологи предсказали нашествие инопланетян на Землю в 2018 году

 

Исследователи связывают это с той активностью, которую на протяжении последних нескольких месяцев проявляет Йеллоустоунская кальдера. Вулканические породы начали постоянно подниматься вверх, что стало причиной повышения температуры воздуха. Поменялся и сам цвет кальдеры, которая стала значительно темнее обычного.
 
Специалисты настаивают на том, что уже совсем скоро Землю ожидает настоящее вторжение НЛО, однако уточнять, когда именно и о каких существах идет речь, они не стали. «Мы считаем, что активность вулканических пород является сигналом, оповещающим о том, что планете следует готовиться к приходу инопланетян. Более того, сами извержения также должны стать причиной более масштабных природных катаклизмов. Жителям Азии и Европы придется готовится к новым климатическим условиям, что чревато для экологии», утверждают в сообществе уфологов.
 
Помимо этого, они акцентируют свое внимание на том, чтобы из-за инопланетной активности может начаться «бомбардировка» Земли метеоритами, которая является своеобразной артиллерийской подготовкой для будущего тяжелого фронта.

Николай Офицеров
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