Врачи из Индии разделили сиамских близнецов

В Индии медики разделили головы сиамских близнецов. Об этом рассказали в местном институте медицинских наук.

Никита Готский

Сиамские близнецы, с успехом разделенные индийскими врачами, впервые смогли встретиться лицом к лицу и отметить свой первый "раздельный" Новый год. Сросшиеся головам дети в возрасте 2,8 лет в результате двух сложнейших операций увидели друг друга.Сросшиеся головами дети довольно нечастое явление в мире, встречающиеся раз на 2,5 миллионов родов. Более 40% таких детей рождаются мертвыми, из остальных каждый третий может прожить не более 24 часов, а 80% живут не более двух лет, если не сделать операцию по разделению.Индийские хирурги провели две операции с детьми Джаганнатхом и Калья. На завершающей стадии медики выполнят реконструкцию головы до обычных размеров. У семьи есть еще двое детей, родители отныне будут рады видеть отпрысков играющих вместе.