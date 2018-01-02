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| | Конспирологи "перенесли" конец света на 2018 год

Конспирологи "перенесли" конец света на 2018 год

Сегодня, 12:06
Конспирологи не прекращают попыток всячески привлечь к себе внимание, однако их рассказы о том, что человечество обречено и конец света неизбежен надоели, наверное, даже поклонникам их рассказов. Буквально накануне они заявили, что очередной конец света, предсказываемый в 2017 году, на самом деле, должен произойти в 2018-м.
 

Конспирологи "перенесли" конец света на 2018 год

 

Специалисты отмечают, что причиной, по которой человеческая цивилизация и все живое перестанут существовать станет еще один часто используемый миф, а именно планета Нибиру, которая согласно неподтвержденным данным уже вошла в звездную систему и совсем скоро сможет запустить цепочку катаклизмов, равных которым в истории не было никогда. Колоссальная гравитация, исходящая от Нибиру увеличит число крупных землетрясений, которые приведут к цунами. Последние уничтожат практически все существующие прибрежные города.
 
Известный нумеролог Дэвид Мид утверждает, что уже в ближайшие несколько месяцев начнут происходить события, которые на себе ощутят все жители Земли. Естественно, подобных заявленный от приспешников псевдонаук в день выходит по несколько десятков. К счастью, ни одно из них до сих пор не сбылось. Именно поэтому научное сообщество воспринимает подобных специалистов с изрядной долей скептицизма.

Николай Офицеров
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