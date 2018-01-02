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| | В России возобновили разработку многоразовой ракеты "Корона"

В России возобновили разработку многоразовой ракеты "Корона"

Сегодня, 11:34
Представители Российского Государственного ракетного центра имени академика Макеева возобновляют разработку ракеты для многоразового использования. Глава конструкторской группы предприятия Владимир Дегтярь подтверждает эту информацию.
 

В России возобновили разработку многоразовой ракеты "Корона"

 

Он отмечает, что разработка полностью многоразовая и одноступенчатая. Заморозить проект пришлось в 2012 году. Теперь же, по решению правительства, его восстановили. Дегтярь добавил, что на сегодняшний день в Соединенных Штатах уже проводится отработка технологии мягкой посадки первой ступени ракеты-носителя Falcon и ее повторного использования.
 
«Наша разработка это ракета-носитель «Корона», которая в отличие от американского прототипа не имеет отделяемых ступеней и фактически является космическим кораблем мягкого взлета и посадки, что открывает дорогу к повсеместной реализации дальних межпланетных полетов с экипажами на борту», - указывает Дегтярь.
 
Центр проводил работу над «Короной» с 1992 по 2012 годы. За это время удалось определить ключевые технические и технологические решения. Следом за этим проект пришлось заморозить из-за низкого уровня финансирования.

Николай Офицеров
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