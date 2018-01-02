В России возобновили разработку многоразовой ракеты "Корона"

Представители Российского Государственного ракетного центра имени академика Макеева возобновляют разработку ракеты для многоразового использования. Глава конструкторской группы предприятия Владимир Дегтярь подтверждает эту информацию.

Он отмечает, что разработка полностью многоразовая и одноступенчатая. Заморозить проект пришлось в 2012 году. Теперь же, по решению правительства, его восстановили. Дегтярь добавил, что на сегодняшний день в Соединенных Штатах уже проводится отработка технологии мягкой посадки первой ступени ракеты-носителя Falcon и ее повторного использования.

«Наша разработка это ракета-носитель «Корона», которая в отличие от американского прототипа не имеет отделяемых ступеней и фактически является космическим кораблем мягкого взлета и посадки, что открывает дорогу к повсеместной реализации дальних межпланетных полетов с экипажами на борту», - указывает Дегтярь.

Центр проводил работу над «Короной» с 1992 по 2012 годы. За это время удалось определить ключевые технические и технологические решения. Следом за этим проект пришлось заморозить из-за низкого уровня финансирования.

Николай Офицеров