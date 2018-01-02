Биолог назвала пять способов замедления старения организма

Биолог Элизабет Блэкберн поделилась своим секретом, как же с помощью пяти способов, можно замедлить старение организма.

Элизабет Блэкберн, которая благодаря своей научной теории о старении стала Нобелевским лауреатом, поделилась своими способами о замедлении старения организма. Во-первых, нужно справляться со стрессовым состоянием. Во-вторых, необходимо каждое утро делать зарядку или заниматься йогой. В-третьих, стоит обзавестись хорошими друзьями или вступить в брак, чтобы получать только позитивные эмоции. В-четвертых, требуется найти работу с хорошей заработной платой, и тогда не будет огорчать нехватка денежных средств. А пятый способ - это карьерный рост.По мнению Элизабет, у человека, который придерживается этих правил, будут более длинные тепломерные участки хромосом и старение организма на много раз замедлится.