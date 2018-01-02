Ученые: Нарушение суточных ритмов организма усиливает рост опухоли

После множества исследований ученые из США установили, что раковая опухоль растет намного быстрее при негативном влиянии на организм человека. В частности, нарушение суточных ритмов организма усиливает рост опухоли.

Эксперты в ходе исследования выяснили, что когда в организме человека понижается белок BMAL1, то опухоль намного быстрее увеличивается в размере. Поскольку в таких условиях здоровые клетки организма быстрее отмирают, чем раковые. Когда же специалисты искусственно увеличили уровень белка BMAL1 в организме, то опухоль замедлила свой рост.По мнению ученых, когда в организме человека, заболевшего онкологией, присутствует достаточный уровень BMAL1, то такие люди намного дольше проживут, в сравнении с пациентами с пониженным уровнем белка. На наличие BMAL1 в организме человека влияют и суточные ритмы, нарушение которых приводит к уменьшению количества белка.