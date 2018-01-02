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| | Пластырь и минус 30% веса за 5 дней: Быстрый способ похудеть без физических нагрузок

Пластырь и минус 30% веса за 5 дней: Быстрый способ похудеть без физических нагрузок

Сегодня, 10:00
Об этом сообщают ученые из Наньянского технологического университета.

Пластырь и минус 30% веса за 5 дней: Быстрый способ похудеть без физических нагрузок

 

На страницах издательства Small Methods группа исследователей из Сингапура опубликовала результаты своих научных экспериментов. Так ученые изобрели трансдермальный пластырь, который позволяет терять до 30% веса своим потребителям, не прибегая к физическим нагрузкам. Принцип работы их изобретения заключается в том, что в пластыре находятся многочисленные иглы, которые насыщены лекарствами, превращающие энергосберегающий белый жир в энергосжигающий бурый.

Авторы исследования из Наньянского технологического университета первоначальный этап научного эксперимента провели на мышах. В результате изучения удалось установить, что первые показатели снижения веса фиксируются на пятый день после начала ношения пластыря.

 

«Заметные эффекты потемнения и уменьшения ВАТ демонстрируются в агонистах ?3-адренорецепторахов и гормонах Т3 щитовидной железы, трансдермально доставленным из быстро растворяющихся MN на мышах. Кроме того, с использованием модели мышей с ожирением, основанной на диете, показано, что агонист ?3-адренорецепторов, высвобождаемый медленно растворяющимися MN, может эффективно стимулировать обветривание WAT и подавлять накопление жира, а также снижать массу тела без необходимости ежедневного введения», - пишут авторы исследования в научном журнале Small Methods.

Пластырь и минус 30% веса за 5 дней: Быстрый способ похудеть без физических нагрузок

 

Вместе с тем исследователи из Сингапура сообщают, что белая жировая ткань или ожирение является причиной множества заболеваний, ряд из который могут иметь смертоносные последствия. Недавние результаты многочисленных экспериментов американских ученых показали, что ожирение влияет на стволовые клетки. В журнале Journal of Experimental Medicine авторы исследования сообщили, что от лишнего веса изменяется состав косного мозга и крови человека. На сегодняшний день ученые всего мира ищут возможность найти лекарство от этого недуга, однако главной проблемой всех автором лабораторных исследований является невозможность практической реализации новых методик. Так, ученые сообщают, что многие из изобретения не приносят нужного эффекта, а некоторые и вовсе имеют побочные эффекты. Исследования в данной области продолжаются, ученые намерены вывести формулу идеального веса человека и методику его достижения благодаря науке.
Дыль Лилия
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