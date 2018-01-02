Ученые: Препарат от диабета может помочь при болезни Альцгеймера

Биологам из Британии удалось установить, что один из лекарственных препаратов, которые воздействуют на три генетических отдела роста, оказались весьма эффективными в борьбе с болезнью Альцгеймера, о чем говорится в опубликованной статье Brain Research. Все дело в том, что целевым для препарата является лечение диабета.

«Клинические эксперименты, которые проводились с применением прошлой вариации препарата, смогли показать, что он действительно способен оказывать людям помощь. В особенности, это касается всех тех, кто страдает от психических расстройств. Нам удалось получить доказательства того, что новая версия может использоваться также для борьбы с заболеванием Альцгеймера», - утверждает Кристина Хельшер.

Привычно считается, что болезнь Альцгеймера появляется по причине накопления в нейронных соединениях патогенного вещества белка бета-амилоида. Образуется он из обрезков белка APP, который принимает непосредственное участие в процессах починки поврежденных нейронов и формирования новой связи между ними.

Все нарушения, которые происходят в переработке молекул белка приводят к тому, что проявляются новые бляшки бета-амилоида и уничтожаются нервные окончания. На протяжении последних двух лет биологи смогли сделать ряд существенных шагов к пониманию того, что становится причиной этого заболевания.

К примеру, не так давно удалось установить, что болезнь Альцгеймера может стать заразной, ведь упомянутые бляшки становятся частью врожденной иммунной системы.

Николай Офицеров