Учёные рассказали, что будет после конца света

Учёные из NASA рассказали, что будет происходить после космического апокалипсиса. По словам специалистов,человечество сможет пережить конец света.

Игорь Махно

Физики считают, что через несколько миллиардов лет вполне вероятно полное уничтожение Солнечной системы. В этот момент на Солнце значительно увеличится температура, из-за чего так называемая "зона жизни" изменит свои границы. После вышеописанных событий Земля перестанет быть обитаемой, а Марс - станет. Если учёные того времени смогут организовать доставку людей на Красную планету, те смогут там обосноваться, как минимум, на 1,5 миллиарда лет."Зона жизни не статична во времени и пространстве, ее границы меняются со скоростью, пропорциональной яркости звезды. Вполне нормально, что некоторые планеты со временем попадают в эту зону, а некоторые - выходят из неё", - пояснил астрофизик Эндрю Дж. Рашби.Ожидается, что, помимо Марса, в обитаемый район войдут спутники Сатурна - Энцелад и Титан. На данный момент оба космических тела покрыты льдом, но, если температура Солнца увеличится, ситуация изменится. Также специалисты NASA назвали интересными ряд экзопланет, вращающихся около красных карликов. Они будут пригодны для существования человека еще 15 триллионов лет.