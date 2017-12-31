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На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Астрологи советуют в 2018 году ставить только реальные цели

Астрологи советуют в 2018 году ставить только реальные цели

Вчера, 19:30
Астрологи рассказали, чего следует ожидать от наступающего года Желтой Земляной Собаки. По их словам, хозяйка 2018 года будет благоволить людям состоящим в семейных отношениях и поможет одиноким сердцам обрести любовь.

Астрологи советуют в 2018 году ставить только реальные цели

 

В то же время собака – это животное, которое редко идет на компромиссы, охраняя свою территорию. Оно готово служить хозяину верой и правдой, и стоять на страже его имущественных и территориальных интересов, не только в личных масштабах, но и в государственных. Иногда это может стать источником проблем. Собака сделает все, чтобы отвоевать право хозяина территорию, поэтому могут обостриться отношения с соседями, а ссоры, которые раньше быстро заканчивались примирением, могут перерасти в настоящую длительную войну.

Символ следующего года обещает удачу тем, кто находится в гармонии с собой. Чтобы встретить Новый год во всеоружии, эксперты советуют одеваться в желтые и коричневые цвета, а также выбирать натуральные ткани. Собака сделает модными керамические украшения, но обидится на наряд из собачьего меха. Однако другие натуральные меха носить можно. Праздновать новый год нужно в шумной компании, а на столе должно быть много мяса. Тогда пес отблагодарит везением. Особенно удачным будущий год окажется для дачников, ведь стихия 2018-го – земля.
Дарья Светозарова
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