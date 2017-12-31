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| | Ученые назвали пять причин не отказывать себе в шампанском

Ученые назвали пять причин не отказывать себе в шампанском

Сегодня, 13:13
В соцсети назвали пять главных причин, по которым не следует себе отказывать в употреблении шампанского. Присутствует ряд научно обоснованных фактов пользы этого алкогольного напитка.

Ученые назвали пять причин не отказывать себе в шампанском

 

Первым доводом является то, что шампанское низкокалорийное. Один бокал из двух винных типов содержит 135-200 калорий. При введении подсчетов следует выбирать брют, оно является наименее калорийным.

Второй факт полезности в том, что вино содействует предотвращению развития слабоумия и провалов в памяти. Британские ученые обнаружили тот факт, что употребление до трех бокалов игристого напитка каждый день оказывает положительное влияние на работу мозга человека.

Третий факт: полезность виноградного алкогольного напитка оказывает на отличное состояние поверхности кожи человека. Особые винные кислоты воздействуют на выравнивание тона кожи. Четвертым фактом это улучшение функционирования системы кровообращения. Употребление пару бокалов белого вина могут предотвратить образование сердечно-сосудистых заболеваний.

И последний пятый фактор о положительном влиянии шампанского, рассказывает о том, что напиток помогает меньше употреблять спиртное.  
Любовь Шевцова
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