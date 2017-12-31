Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Учёные узнали, откуда берётся новогоднее настроение

Учёные узнали, откуда берётся новогоднее настроение

Сегодня, 13:17
Группа учёных из Дании задалась вопросом об источнике новогоднего настроя, которого порой так не хватает в преддверии празднования Нового года. Как оказалось, видимость новогодних украшений в разы повышает настроение, даруя новые силы к празднеству.

Учёные узнали, откуда берётся новогоднее настроение

 

Исследователи из Дании в своих опытах задействовали аппарат МРТ для анализа структурных изменений в активности головного мозга человека под воздействием различных внешних стимулов. В качестве стимуляции мозга учёные использовали изображения, на которых были запечатлены разнообразные новогодние атрибуты: гирлянды, ёлки, новогодние игрушки. Также испытуемым были показаны обычные изображения из повседневной жизни, на которые мозг подопытных реагировал заметно менее активно, чем на изображения, связанные с новым годов.

Исследователи выяснили, что по неизвестной причине мозг человека связывает весь жизненный опыт с воспоминаниями и образами, которые он получает из окружающего мира. Так, при виде новогодних атрибутов испытуемые в большинстве своём почувствовали прилив праздничного настроения.
Александр Вест
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