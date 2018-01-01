Япония прогнозирует войну с КНДР: Эксперты составили 4 варианта нападения

Мнения

Япония прогнозирует войну с КНДР: Эксперты составили 4 варианта нападения

Политический конфликт с КНДР приобретает новые масштабы.

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

Сюжеты :

Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя «Съедобные» тренды, которые исчезнут в 2018 году Анфиса Чехова написала новогодний стих о независимой женщине Анна Седокова завершила съёмки «Вокруг света во время декрета» 20 человек предстали перед судом в Вашингтоне по делу о сексе с несовершеннолетними
| | Ученые рассказали о полезных свойствах грейпфрута при похудении

Ученые рассказали о полезных свойствах грейпфрута при похудении

Вчера, 15:40
В ходе проводимого исследования, ученым удалось установить, что грейпфрут является наиболее полезным для фигуры, иммунитета и очистки организма фруктом, так как в нем содержится большое количество различных витаминов и микроэлементов.
 

Ученые рассказали о полезных свойствах грейпфрута при похудении

 

Также специалистам удалось установить, гибрид из помело и апельсина обладает мощными жиросжигающими свойствами и как никакой другой фрукт подходит для того, чтобы сбрасывать лишние килограммы. К тому же, в нем содержится крайне низкое количество калорий. Вещества, содержащиеся в грейпфруте, существенно ускоряют обмен веществ, благодаря чему и происходит достаточно быстрое сжигание лишнего жира. Также эксперты отмечают, что грейпфрут оказывает положительное действие на сердечно-сосудистую систему, а также снижает давление, уровень сахара и холестерина.
 
Благодаря высокому содержанию витамина С, грейпфрут может также прекрасно противостоять различного рода вирусным заболеваниям. Одного грейпфрута в день будет достаточно для того, чтобы надежно оградить себя от многих болезней.
 
Помимо всего вышеупомянутого, в данной разновидности цитрусовых содержится в большом количестве пектин, который регулирует деятельность желудочно-кишечного тракта и помогает справиться с запорами. Наконец, фрукт представляет собой прекрасное профилактическое средство от онкологических недугов, который улучшает работу печени.

Николай Офицеров
Новости по теме
Ученые назвали пять полезных и вредных фруктов для фигуры
Ученые назвали пять полезных и вредных фруктов для фигуры

Ученые назвали пять полезных и опасных фруктов для людей, которые хотят похудеть. Зачастую в погоне за идеальной фигурой многие люди перекусывают фруктами,

Ученые: Цитрусы противостоят гепатиту С
Ученые: Цитрусы противостоят гепатиту С

Исследователи оказали, что грейпфрут и другие цитрусовые фрукты способны противостоять опасному гепатиту С. Об этом сообщили ученые из Гарвардской медицинской

Ученые рассказали о полезных свойствах орехов для здоровья и фигуры
Ученые рассказали о полезных свойствах орехов для здоровья и фигуры

Ученые утверждают, что орехи обладают полезными свойствами не только для здоровья в целом, но и для фигуры. Дело в том, что по калорийности этот продукт не

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости