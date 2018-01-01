Ученые рассказали о полезных свойствах грейпфрута при похудении

В ходе проводимого исследования, ученым удалось установить, что грейпфрут является наиболее полезным для фигуры, иммунитета и очистки организма фруктом, так как в нем содержится большое количество различных витаминов и микроэлементов.

Также специалистам удалось установить, гибрид из помело и апельсина обладает мощными жиросжигающими свойствами и как никакой другой фрукт подходит для того, чтобы сбрасывать лишние килограммы. К тому же, в нем содержится крайне низкое количество калорий. Вещества, содержащиеся в грейпфруте, существенно ускоряют обмен веществ, благодаря чему и происходит достаточно быстрое сжигание лишнего жира. Также эксперты отмечают, что грейпфрут оказывает положительное действие на сердечно-сосудистую систему, а также снижает давление, уровень сахара и холестерина.

Благодаря высокому содержанию витамина С, грейпфрут может также прекрасно противостоять различного рода вирусным заболеваниям. Одного грейпфрута в день будет достаточно для того, чтобы надежно оградить себя от многих болезней.

Помимо всего вышеупомянутого, в данной разновидности цитрусовых содержится в большом количестве пектин, который регулирует деятельность желудочно-кишечного тракта и помогает справиться с запорами. Наконец, фрукт представляет собой прекрасное профилактическое средство от онкологических недугов, который улучшает работу печени.

Николай Офицеров