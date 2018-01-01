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| | Флаг Мурманского арктического университета поднимется над Антарктидой

Флаг Мурманского арктического университета поднимется над Антарктидой

Вчера, 17:20
В ближайшее время над Антарктидой появится флаг МАГУ. 63-я антарктическая экспедиция уже высадилась на берегу шестого континента. В ее составе полторы сотни ученых, в том числе и Никита Куприков, сотрудник Мурманского арктического университета.

 

В октябре текущего года ученые в составе экспедиции отправились на шестой континент из Северной столицы РФ. На днях стало известно, что судно достигло берегов Антарктиды. Соответствующее сообщение передал сотрудник МАГУ. Никита Куприков передал привет ивановцам и пообещал, что флаг их города вскоре поднимется над континентом. Также ученый перед отправлением получил открытки от местных школьников, он пообещал, что ответит каждому автору из Антарктиды.

Экспедиция должна вернуться в апреле следующего года. Результаты исследований ученые представят ведущим российским экспертам из столицы, Петербурга и Мурманска. Весной в МАГУ будет проведена конференция по вопросам изучения полярных регионов.
Виктория Озерова
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