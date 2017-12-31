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На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Астрологи составили гороскоп в Новогоднюю ночь для всех знаков зодиака

Астрологи составили гороскоп в Новогоднюю ночь для всех знаков зодиака

Вчера, 19:40
Астрологи составили гороскоп в Новогоднюю ночь для всех знаков зодиака. Специалисты рассказали, какие сюрпризы ждут в самую волшебную ночь в году.

Астрологи составили гороскоп в Новогоднюю ночь для всех знаков зодиака

 

Овнам и тельцам в новогоднюю ночь буден не хватать одного – это новогоднего настроения. Чтобы оно появилось нежданно-негаданно, астрологи рекомендуют обоим знакам зодиака отвлечься от рабочей и домашней рутины, а также окружить себя правильной компанией. Близнецам стоит следовать заранее намеченным планам, а вот ракам стоит забыть о работе и впустить в свою жизнь новых людей. Для львов праздник выдастся очень эмоциональным и насыщенным, а вот девам придётся встретится лицом к лицу со своими страхами прямо в новогоднюю ночь.

Весы с большой вероятностью смогут найти новых друзей, а возможно и свою любовь, не стоит замыкаться в себе и искать уединения. Скорпионам же наоборот, не стоит выходить из своей зоны комфорта, потому что за её пределами в такую ночь можно обрести много проблем. А для стрельцов 31 декабря станет стартом больших перемен. Козерогам стоит избегать своей эмоциональности, иначе есть риск испортить праздник не только себе. Водолеям стоит задуматься о прощении тех, кто его когда-то обидел. Рыбам же стоит встречать Новый год только в кругу близких друзей.
Валерия Голицына
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