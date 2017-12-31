В Японии обнаружили древнее бронзовое зеркало

По предварительной оценке ученых-археологов, находка, изготовленная китайскими ремесленниками, датируется периодом Хань, соответственно его возраст равен приблизительно 1900 лет. Информация поступила от новостного портала «Асахи Симбун».

Пойда Анна

Зеркало было обнаружено в ходе раскопок, проходивших на территории Накасимы в районе Хаката, ранее принадлежавшему государству На, о котором современным специалистам известно благодаря сохранившимся китайским хроникам.Найденное зеркало выполнено из бронзы и достигает в диаметре 11,3 сантиметров, при этом нанесенные на него диаграммы и узоры указывают на то, что оно принадлежит к типу «зеркал с соединенными дугами». При переводе иероглифов удалось узнать, что этом предмете выгравирована следующая надпись «на благо всех будущих поколений».Рядом с зеркалом на глубине двух метров под землей археологи также нашли осколки керамики . Более того, прекрасное состояние зеркала позволяет предположить, что оно принадлежало знатной и хорошо обеспеченной семье.