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| | Ученые назвали способ похудения без физических нагрузок

Ученые назвали способ похудения без физических нагрузок

Сегодня, 10:40
Ученые из университета в Сингапуре сообщили о способе похудения за счет пластыря с микроиглами. Согласно исследованию, благодаря этому методу можно потерять до 30% лишнего веса.

Ученые назвали способ похудения без физических нагрузок

 

В статье одного из научных изданий сообщается про изобретение ученых из Сингапура, благодаря которому у людей, страдающих лишним весом, появилась возможность потерять до 30% лишнего веса, не прибегая к физической нагрузке. Поможет похудеть пластырь с микроиглами, в которых содержится препарат, превращающий белый жир в организме человека в бурый.

Как известно, белый жир обеспечивает в организме человека энергосберегающую функцию, а бурый жир, напротив, обеспечивает термогенез за счет сжигания жировой ткани.

Ученые по всему миру давно занимаются разработкой эффективного пластыря для похудения, в котором используются микроиглы с препаратом, активизирующим сжигание жира. Сообщение об изобретении подобного пластыря появлялись в сентябре 2017, но тогда ученые из Колумбийского университета говорили о снижении до 20% веса. Кроме контроля веса также обещалось значительное снижение уровня сахара в крови, что могло быть полезным людям, больным сахарным диабетом.
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