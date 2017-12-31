Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | NASA смонтировало ролик из 10 лучших фотографий 2017 года

NASA смонтировало ролик из 10 лучших фотографий 2017 года

Сегодня, 11:40
NASA смонтировало ролик из 10 лучших фотографий, связанных с космосом и снятых в 2017 году. Видео опубликовали на Youtube.

NASA смонтировало ролик из 10 лучших фотографий 2017 года

 

Из 360 фото и десятков видео, опубликованных в Instagram NASA, ведомство выбрало топ-10. Составляя рейтинг, опирались на то, как популярна фотография у аудитории. Первый снимок в топе - солнечное затмение, отразившееся в озере Каскейд, и набравшее за год больше всего просмотров. На 2-м фото - Луна, затмевающая и "поглощающая" Солнце. На 3-м - ночная Земля, снятая Томасом Ванде с борта МКС.


В десятке - Юпитер, чёрная дыра, лунный транзит МКС, межзвёздный астероид Oumuamua и космический вид Италии. Топ, опубликованный 28 декабря, просмотрело 20 289 человек.
Яна Татьянина
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