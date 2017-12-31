NASA смонтировало ролик из 10 лучших фотографий 2017 года

Из 360 фото и десятков видео, опубликованных в Instagram NASA, ведомство выбрало топ-10. Составляя рейтинг, опирались на то, как популярна фотография у аудитории. Первый снимок в топе - солнечное затмение, отразившееся в озере Каскейд, и набравшее за год больше всего просмотров. На 2-м фото - Луна, затмевающая и "поглощающая" Солнце. На 3-м - ночная Земля, снятая Томасом Ванде с борта МКС.
NASA смонтировало ролик из 10 лучших фотографий 2017 годаСегодня, 11:40
На официальном веб-сайте NASA опубликован потрясающий снимок, который показывает, как выглядит Земля и Луна с Марса. Фото сделано с орбиты Марса на расстоянии
Специалисты агентства NASA опубликовали видео, где видно, как на Солнце сформировалась гигантская корональная дыра. Образование занимает 1/6 площади звезды.
Специалистами National Aeronautics and Space Administration (NASA), впервые за всю историю существования этого космического агенства, заснято на видеокамеру