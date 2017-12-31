NASA смонтировало ролик из 10 лучших фотографий 2017 года

NASA смонтировало ролик из 10 лучших фотографий, связанных с космосом и снятых в 2017 году. Видео опубликовали на Youtube.





Яна Татьянина

Из 360 фото и десятков видео, опубликованных в Instagram NASA, ведомство выбрало топ-10. Составляя рейтинг, опирались на то, как популярна фотография у аудитории. Первый снимок в топе - солнечное затмение, отразившееся в озере Каскейд, и набравшее за год больше всего просмотров. На 2-м фото - Луна, затмевающая и "поглощающая" Солнце. На 3-м - ночная Земля, снятая Томасом Ванде с борта МКС.В десятке - Юпитер, чёрная дыра, лунный транзит МКС, межзвёздный астероид Oumuamua и космический вид Италии. Топ, опубликованный 28 декабря, просмотрело 20 289 человек.