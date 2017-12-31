Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Новый год для ученых: Необычные традиционные ценности

Новый год для ученых: Необычные традиционные ценности

Сегодня, 10:40
Новый год и Рождество – праздники для всех, и в преддверии торжеств ученые продемонстрировали свои достижения с помощью необычных традиционных ценностей.

Новый год для ученых: Необычные традиционные ценности

 

Ученые отмечают праздники по-своему. Так, британские специалисты создали самую маленькую открытку в мире из нитрида кремния, на ней изображен снеговик. Размер открытки всего 15 на 20 микрон. Катарина Моура из университета Саутгемптона, используя новую технологию для наблюдения за внутренним строением, создала из стволовых клеток рождественскую елку и венок. Химики также выделились, создав особую елку из колб и атомных решеток. Также один из специалистов этой же отрасли поздравил всех с наступающим при помощи снежинки-полупроводника, изображенной в виде необычной структурной формулы углеводорода.

Астрономы поздравили с обсерватории Ля Силья изображением Рождественской ели – звездного кластера в созвездии Единорога. Библиотекари создали идеальную елку из книг – ель знаний.
Виктория Озерова
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