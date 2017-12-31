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| | Астролог предостерег от загадывания желаний на Новый год

Астролог предостерег от загадывания желаний на Новый год

Сегодня, 09:54
Для большинства новогодняя ночь связана с загадыванием желаний. Однако астролог Влад Росс предупредил, что в 2018 году это чревато нежелательными последствиями. Как выяснилось, проблема в Луне, с которой начнется год Желтой Земляной Собаки. По словам чтеца по звездам, светило в начале года окажется пустым, поэтому и желания, загаданные с 31 декабря на 1 января, вряд ли исполнятся, и это меньшее зло.

Астролог предостерег от загадывания желаний на Новый год

 

Гораздо хуже, если звезды все-таки отреагируют на просьбы просителей. Поскольку Луна делает аспект к Урану, который является планетой-перевертышем, то и желания будут трактоваться Вселенной по-иному. Загадает человек одно, а получит совершенно противоположное: вместо здоровья - болезни, вместо любви - ненависть и так далее. Росс даже подсказал, как обмануть звезды – следует пожелать то, что ни в коем случае не должно сбыться.

Загадывание желаний, по совету эксперта, лучше вовсе отложить на ночь с 15 на 16 февраля, когда песик вступит в свои права по китайскому календарю – этот день астрологи называют самым благоприятным. Звезды, по их словам, будут в самом лучшем расположении духа и выполнят любую просьбу. Что касается празднования Нового года, то этот день чтецы по звездам советуют провести только с самыми близкими людьми или вовсе в одиночестве. Из-за полнолуния в большой компании могут начаться ссоры, которые рискуют перерасти в драку.
Дарья Светозарова
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