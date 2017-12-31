Девушку-призрак на месте убийства и злого домового сняли на камеру в ЕАО

Биробиджанские сталкеры получили виртуальный «Оскар» в номинации «Померещилось». Местный блогер Андрей Егрищин на канале «Блогерский обходЪ» опубликовал материалы, на которых якобы запечатлены девушка-призрак и разъяренный домовой.

Домбровский Сергей

В заброшенной воинской части, расположенной в населенном пункте Облучье в ЕАО, сталкеры сняли на камеру женщину-привидение. По слухам, на этом месте несколькими годами ранее произошло убийство девушки. Блогер рассказывает о своих впечатлениях, когда он вместе со своими товарищами посетил это место. Ребята поднялись на третий этаж и столкнулись с непонятными явлениями: аппаратура перестала правильно работать, начали мерцать лампочки, свидетельствующие о сбое. Когда молодые люди обработали видео, то обнаружили силуэт женщины. Они предполагают, что им удалось запечатлеть призрака.На своем канале Андрей Егрищин рассказал историю о том, как его семью из дома, где они прожили семь лет выгнал агрессивный домовой. Это существо не давало людям спать по ночам: вызывало приступы удушья и кошмары.