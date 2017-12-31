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На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

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На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Девушку-призрак на месте убийства и злого домового сняли на камеру в ЕАО

Девушку-призрак на месте убийства и злого домового сняли на камеру в ЕАО

Сегодня, 09:44
Биробиджанские сталкеры получили виртуальный «Оскар» в номинации «Померещилось». Местный блогер Андрей Егрищин на канале «Блогерский обходЪ» опубликовал материалы, на которых якобы запечатлены девушка-призрак и разъяренный домовой.

Девушку-призрак на месте убийства и злого домового сняли на камеру в ЕАО

 

В заброшенной воинской части, расположенной в населенном пункте Облучье в ЕАО, сталкеры сняли на камеру женщину-привидение. По слухам, на этом месте несколькими годами ранее произошло убийство девушки. Блогер рассказывает о своих впечатлениях, когда он вместе со своими товарищами посетил это место. Ребята поднялись на третий этаж и столкнулись с непонятными явлениями: аппаратура перестала правильно работать, начали мерцать лампочки, свидетельствующие о сбое. Когда молодые люди обработали видео, то обнаружили силуэт женщины. Они предполагают, что им удалось запечатлеть призрака.


На своем канале Андрей Егрищин рассказал историю о том, как его семью из дома, где они прожили семь лет выгнал агрессивный домовой. Это существо не давало людям спать по ночам: вызывало приступы удушья и кошмары.
Домбровский Сергей
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