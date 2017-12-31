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На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

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| | Экзопланета Kepler-22 может быть заселена жизнью

Экзопланета Kepler-22 может быть заселена жизнью

Сегодня, 09:12
По расчётам учёных, на экзопланете Kepler-22 теоретически может зародиться жизнь. И хотя для обитания человека планета абсолютно непригодна, своими условиями она прекрасно подойдёт для других живых микроорганизмов.

Экзопланета Kepler-22 может быть заселена жизнью

 

Исследователи считают, что Kepler-22 абсолютно не пригодна по своим условиям для обитания на ней человека. Однако на планете есть вода, что является главным необходимым элементом в цепи зарождения новой жизни. Помимо этого, условия там не настолько плохи для того, чтобы адаптированные микроорганизмы не смогли там поселиться и в последствии эволюционировать в полноценные живые организмы.

У планеты Kepler-22 есть свои спутники, а в галактике, в которой она находится, есть своё «Солнце». Такое «Солнце» является просто раскалённым газовым гигантом, способным поддерживать защиту планеты от излучений космоса.
Валерия Голицына
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