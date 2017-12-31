Экзопланета Kepler-22 может быть заселена жизнью

По расчётам учёных, на экзопланете Kepler-22 теоретически может зародиться жизнь. И хотя для обитания человека планета абсолютно непригодна, своими условиями она прекрасно подойдёт для других живых микроорганизмов.

Валерия Голицына

Исследователи считают, что Kepler-22 абсолютно не пригодна по своим условиям для обитания на ней человека. Однако на планете есть вода, что является главным необходимым элементом в цепи зарождения новой жизни. Помимо этого, условия там не настолько плохи для того, чтобы адаптированные микроорганизмы не смогли там поселиться и в последствии эволюционировать в полноценные живые организмы.У планеты Kepler-22 есть свои спутники, а в галактике, в которой она находится, есть своё «Солнце». Такое «Солнце» является просто раскалённым газовым гигантом, способным поддерживать защиту планеты от излучений космоса.