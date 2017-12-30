Можно ли заниматься сексом в Новый год? Отвечают психологи

Новогодние торжества являются не самыми приемлемыми днями, когда влюбленные могли бы предаваться плотским утехам. Эксперты объясняют свою мысль таким образом: "Не преобразуйте романтику в подарок". Психолог Никки Голдштейн утверждает, что данный подход не считается правильным. По мнению специалиста, занятия сексом не нужно откладывать ради того или иного события, нет чего-либо негативного в том, чтобы заниматься любовью возле новогодней елки, не стоит отказываться от интима и в другие дни, потому как он не является подарком на Новый год.
Голдштейн заявляет, что возлюбленные не должны откладывать секс для определенных случаев, в обратном случае интим станет рутинной обязанностью, вроде уборки дома, похода в магазин за покупками или выноса мусорного ведра.