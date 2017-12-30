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| | Можно ли заниматься сексом в Новый год? Отвечают психологи

Можно ли заниматься сексом в Новый год? Отвечают психологи

Вчера, 21:14
Ученые-психологи рассматривали вопрос, правильно ли заниматься сексом в Новый год. Специалисты из различных отраслей высказались по поводу интересной темы.

Можно ли заниматься сексом в Новый год? Отвечают психологи

 

Новогодние торжества являются не самыми приемлемыми днями, когда влюбленные могли бы предаваться плотским утехам. Эксперты объясняют свою мысль таким образом: "Не преобразуйте романтику в подарок". Психолог Никки Голдштейн утверждает, что данный подход не считается правильным. По мнению специалиста, занятия сексом не нужно откладывать ради того или иного события, нет чего-либо негативного в том, чтобы заниматься любовью возле новогодней елки, не стоит отказываться от интима и в другие дни, потому как он не является подарком на Новый год.

Голдштейн заявляет, что возлюбленные не должны откладывать секс для определенных случаев, в обратном случае интим станет рутинной обязанностью, вроде уборки дома, похода в магазин за покупками или выноса мусорного ведра.
Никита Готский
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