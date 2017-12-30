Можно ли заниматься сексом в Новый год? Отвечают психологи

Ученые-психологи рассматривали вопрос, правильно ли заниматься сексом в Новый год. Специалисты из различных отраслей высказались по поводу интересной темы.

Никита Готский

Новогодние торжества являются не самыми приемлемыми днями, когда влюбленные могли бы предаваться плотским утехам. Эксперты объясняют свою мысль таким образом: "Не преобразуйте романтику в подарок". Психолог Никки Голдштейн утверждает, что данный подход не считается правильным. По мнению специалиста, занятия сексом не нужно откладывать ради того или иного события, нет чего-либо негативного в том, чтобы заниматься любовью возле новогодней елки, не стоит отказываться от интима и в другие дни, потому как он не является подарком на Новый год.Голдштейн заявляет, что возлюбленные не должны откладывать секс для определенных случаев, в обратном случае интим станет рутинной обязанностью, вроде уборки дома, похода в магазин за покупками или выноса мусорного ведра.